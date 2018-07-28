«أليانز»: احتمالات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة أقل من المتوقع

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أكد محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي كبير الاستشاريين الاقتصاديين بمؤسسة «أليانز» أن احتمالات لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل أقل من مما يتوقعه المتداولون. وقال العريان في حوار تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أمس: «إذا نظرت إلى الولايات المتحدة فقط، تبدو احتمالات رفع أسعار الفائدة جيدة. ولكني أعتقد أن هناك أشياء أخرى تحدث في العالم».

وكان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم رئيسه جيروم بأول، قد رفعوا أسعار الفائدة مرتين هذا العام وأشاروا إلى احتمالية إجراء ارتفاعين آخرين قبل نهاية العام الجاري. كما توقعت «أداة مرصد الفيدرالي» أمس أن تبلغ نسبة احتمالات قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة 91.4%.