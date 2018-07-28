«داو جونز» يتراجع 100 نقطة و«ناسداك» يفقد 1.5 % و«تويتر» 19 %

المصدر: دبي- البيان

تراجع مؤشر «داو جونز» بمقدار 100 نقطة في تعاملات أمس، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، كما تراجع مؤشر «إس أند بي» لأكبر 500 شركة مالية أميركية بمقدار 0.5 نقطة.

وتكبدت أسهم الشركات التقنية أمس خسائر حادة لليوم الثاني على التوالي، بعد الخسائر التاريخية التي منيت بها أسهم شركة مؤشر «فيسبوك»، حيث فقد مؤشر «ناسداك» لشركات التقنية 1.5% من قيمته، ولكن كان المساهم الأكبر في خسائر هو موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، والذي فقد 19% من قيمته، وذلك على خلفية تراجع عدد مستخدميه خلال الشهر الجاري بقيمة مليون مستخدم.

وتعليقاً على هذا التراجع في أسهم الشركات التقنية، قال أحد المحللين: «حينما تكون الشركات التي تحقق نمواً، خاصة شركات التقنية، تعيش حالة أشبه بالكمال، فإن ثمن النقص يكون باهظاً للغاية».