صعود أسواق البحرين والكويت وتراجع في السعودية وعُمان

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفعت أسواق الأسهم في البحرين والكويت بينما تراجعت في السعودية وعمان.

وواصل مؤشر بورصة البحرين صعوده لأعلى مستوى أسبوعي منذ شهر مارس الماضى، حيث ارتفع مؤشر السوق بختام الأسبوع المنقضي بنسبة 0.98%.

ووصل مؤشر سوق البحرين العام، إلى 1367.90 نقطة مقابل مستوى 1354.66 بالأسبوع السابق، بمكاسب بلغت 13.24 نقطة.

وبتلك المستويات، سجل مؤشر البحرين سابع صعود أسبوعي على التوالي.

الكويت

وأنهت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع بأداء متباين للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع تراجع نشاط التداولات.

وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.29% صعوداً إلى النقطة 5226.03 مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند 5210.85 نقاط، بمكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 15.2 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.48% صعوداً إلى النقطة 5378.62 رابحاً 25.6 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع السابق عند 5353.02 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 0.08% متدنياً إلى النقطة 4949.13، مقارنة بإقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 4952.96، خاسراً حوالي 3.8 نقاط.

وانخفضت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 27.1% لتصل إلى 458.37 مليون سهم مقابل 628.32 مليون سهم في الأسبوع السابق.

كما تقلصت السيولة الأسبوعية للسوق بنحو 27% لتصل إلى 105.71 ملايين دينار مقابل 144.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.

وهبطت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 21.63 ألف صفقة مقابل 27.81 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 22.2%.

السعودية

وسجل سوق الأسهم السعودية تراجعاً أسبوعياً، نسبته 0.97% تعادل 82.3 نقطة، ليصل لمستوى 8367.7 نقطة، بنهاية تعاملات الأسبوع.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي بنحو 18.66 مليار ريال (4.98 مليارات دولار)، إلى 1.99 تريليون ريال (530.9 مليار دولار).

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 3.16 مليارات ريال (842.8 مليون دولار)، بارتفاع 6.66%، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 2.96 مليار ريال (790.2 مليون دولار). بينما بلغ متوسط كميات التداول 123.5 مليون سهم، بارتفاع 10.5%، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 111.8 مليون سهم.

وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الجاري 15.8 مليار ريال (4.2 مليارات دولار)، عبر التداول على 617.6 مليون سهم، مقارنة 14.8 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، بكمية تداول 558.8 مليون سهم.

وشهد الأسبوع تراجع 18 قطاعاً، تصدرها الخدمات التجارية بنسبة 5.8%، تلاه التأمين بنسبة 4.7%. وارتفع قطاعا الطاقة والأدوية بنسبة 3.3%، و1.7% على التوالي.

عمان

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 2.53%، بإقفاله عند مستوى 4335.91 نقطة، فاقداً 112.37 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط تراجع شهدته مؤشرات القطاعات الرئيسية مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنسبة 3.23%، وانخفض المالي 3.12%، وتراجع كذلك مؤشر قطاع الخدمات 0.96%.

وتقدم ريسوت للأسمنت الأسهم المتراجعة بنسبة 18.46%، وتراجع الأنوار القابضة 11.86%، وانخفض كذلك سهم تأجير للتمويل 10.09%.

وتصدر أسمنت عمان الأسهم المرتفعة بنسبة 2.78%، وارتفع الشرقية لتحلية المياه 1.39%، وصعد الوطنية للتأمين على الحياة والعام بنسبة 0.63%.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي 52.61%، إلى 29.58 مليون سهم، مقابل 62.41 مليون سهم في الأسبوع السابق.

كما انخفضت قيمة التداولات 52.28%، لتصل إلى 4.62 ملايين ريال، مقابل 9.69 ملايين ريال الأسبوع السابق.