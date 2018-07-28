تدفقات استثمارية قوية على الأسهم المحلية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

فتحت النتائج الفصلية القوية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خاصة البنوك شهية المستثمرين الأجانب والمؤسسات للشراء في الأسهم المحلية، حيث تدفقت استثماراتهم بقوة نحو الشراء وبناء المراكز بقيمة تجاوزت 206 ملايين درهم الأسبوع الماضي.

وكثف الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع المنصرم بصافي شرائي بلغ 133 مليون درهم، و73 مليون درهم على التوالي مع تركيزهم على الأسهم القيادية في ظل تفاؤلهم بنتائج النصف الأول. ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي» اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء في أسواق الأسهم المحلية، خلال تداولات الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ نحو 141 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم للعرب، و133 مليون درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 141 مليون درهم، منها 135 مليون درهم للمواطنين و6 ملايين للخليجيين.

ركز الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«ديار للتطوير» و«العربية للطيران» و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دريك آند سكل» و«الدار العقارية» وبنك دبي الإسلامي و«رأس الخيمة العقارية» و«إعمار للتطوير».

وبحسب المسح اتجهت المؤسسات المحافظ الاستثمارية نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار بلغ 73 مليون درهم، منها 45 مليون درهم في أبوظبي و28 مليوناً في دبي في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 73 مليون درهم منها 45 مليون درهم في أبوظبي و28 مليوناً في دبي.