«أبوظبي الإسلامي» نحو زيادة رأسماله إلى 3.632 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ البيان

أوصى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الجمعية العمومية للمصرف بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 3.168 مليارات درهم إلى 3.632 مليارات، من خلال إصدار 464 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم بالإضافة إلى علاوة إصدار تبلغ 2.16 درهم لكل سهم، وهذا السعر أعلى بواقع 2.16 مرة مقارنة بالقيمة الاسمية لسهم المصرف، لكنه يمثل خصماً بنسبة 45% عن سعر إغلاق السهم كما في 24 يوليو 2018، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مليار درهم.

كما اقترح المجلس إصدار صكوك هجينة غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لزيادة الشق الأول من رأس المال، وسداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة مليار دولار، الذي كان المصرف قد أصدرها في عام 2012.