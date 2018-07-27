5 وسطاء لتوفير «البيع على المكشوف» في سوق أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن منح شركة ضمان للأوراق المالية رخصة لمزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني لعملائها، لتكون بذلك خامس وسيط مرخص، يوفر هذه الخدمة في السوق وجاء الإعلان خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق بحضور ممثلين وأعضاء من الإدارة التنفيذية لكلا الجانبين. وأعرب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن سعادته بانضمام شركة ضمان إلى مجموعة الوسطاء المرخصين بتوفير خدمة البيع على المكشوف الفني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً التزام السوق بتطوير خدماته وتوسيعها والارتقاء بها ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

تقوية المركز

وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة ضمان: «في الوقت الذي تعمل فيه شركة ضمان للأوراق المالية على تقوية مركزها بوصفها شركة رائدة في خدمات الوساطة في الإمارات يسعدنا أن نحصل على رخصة مزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني من سوق أبوظبي للأوراق المالية مما يساهم بارتقاء خدماتنا وتطويرها لخدمة السوق المحلي بشكل أفضل».وقال نبيل الرنتيسي، المدير التنفيذي لأسواق المال لدى «ضمان» «تحرص الشركة دائماً على تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بشكل مستمر توافقاً مع خططها الاستراتيجية الرامية للحفاظ الدائم على مكانتها ضمن شركات السوق الرائدة».