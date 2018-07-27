6.4 مليارات مكاسب الأسهم في أسبوع

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ البيان

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 6.37 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، مع تفاؤل المستثمرين بالنتائج القوية للشركات والبنوك، وهو ما عزّز عمليات الشراء الأجنبي والمؤسسي.

وقفز سوق أبوظبي بنسبة 1.5% إلى 4844.19 نقطة محققاً أعلى مستوياته في ثلاث سنوات بفضل مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والطاقة. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.7% إلى 2948.8 نقطة مسجلاً مستوى هو الأعلى في شهر، بفضل مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

ووصلت السيولة الأسبوعية للسوقين إلى نحو 1.13 مليار درهم موزعة بواقع 549.2 مليوناً في دبي و580.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 603.9 ملايين سهم منها 411.9 مليوناً في دبي و192 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 6.37 مليارات درهم موزعة بواقع 5.14 مليارات لأسهم أبوظبي و1.23 مليار لأسهم دبي، لتصل رسملة السوقين الإجمالية إلى 866.5 مليار درهم.

وتعززت مكاسب الأسواق بفضل الاتجاه الشرائي للأجانب والعرب مع تحقيقهم صافي استثمار بلغ 141 مليون درهم، منها 8 ملايين للعرب، و133 مليوناً للأجانب.