الأسهم تواصل مكاسبها بدعم «قيادية» البنوك والعقار

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة دون حاجز 300 مليون درهم على الرغم من توالي إعلانات الشركات عن أرباح تفوق التوقعات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 4.13 نقاط ليغلق عند 2948.8 نقطة مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير»، بينما ربح سوق أبوظبي نحو 13.77 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليصل إلى 4844.19 نقطة مواصلاً التقدم نحو أعلى مستوياته في 3 سنوات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 296.37 مليون درهم موزعة بواقع 146.9 مليوناً في دبي و149.39 مليوناً في أبوظبي وجرى تداول 185.29 مليون سهم منها 125.6 مليوناً في دبي و59.64 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3228 صفقة.

موسم النتائج

وقال عمرو حسين الخبير المالي ومحلل أسواق الأسهم، إن الأسواق استمرت في مكاسبها على الرغم من بقاء السيولة عند مستويات خجولة رغم موسم النتائج القوي للشركات والبنوك التي أعلنت حتى الآن عن أرباح تفوق توقعات السوق والمحللين. وأضاف حسين لــ «البيان الاقتصادي»، أنه يتوقع استمرار المكاسب في تداولات الأسبوع المقبل خصوصاً في ظل ترقب المستثمرين لنتائج شركات كبرى مثل «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة وهو ما نتوقع أن يعزز معنويات المستثمرين ويحفزهم على الشراء.

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.16% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.4% واستقرار «الإمارات دبي الوطني» إلى جانب صعود قطاع الاستثمار 1.29% نتيجة ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.5% و«سوق دبي المالي» 0.2% و«شعاع كابيتال» 1.89%.

بينما في المقابل انخفض قطاع العقار بنسبة 0.09%، مع تراجع «دريك آند سكل» بنسبة 6.4% و«أرابتك القابضة» 1.94% و«إعمار مولز» 1.43% و«الاتحاد العقارية» 0.98%، وذلك على الرغم من صعود «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» بنحو 0.38% و0.79% على التوالي.

وتصدر «دريك آند سكل» النشاط في سوق دبي بنحو 39.7 مليون درهم، ثم سهم «بنك دبي الإسلامي» بسيولة 15.56 مليون درهم تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 15.3 مليون درهم، وتصدر سهم «تكافل الإمارات» الأسهم الرابحة بنسبة 14.6% ثم «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 3.38%، فيما كان «دريك آند سكل» الأكثر تراجعاً.

ارتفاع الاتصالات

وفى أبوظبي، زاد قطاع البنوك 0.05% مع ارتفاع «بنك الاتحاد الوطني» 1.43% و«بنك رأس الخيمة الوطني» 0.96%، مقابل تراجع «مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.25% واستقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.59% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها وسط عمليات تجميع على السهم بعد نتائج الشركة القوية.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 1.48%، مع ارتفاع «دانة غاز» 3.74% مقابل هبوط «طاقة» 4.07%، وارتفع قطاع العقارات 0.4% مع صعود سهم «الدار» 0.49%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 53.9 مليون درهم ثم «دانة غاز» مستقطباً نحو 36.13 مليون درهم تلاه «اتصالات» بنسبة 26.2 مليون درهم.

وكان سهم «واحة الزاوية» الأكثر ارتفاعاً في سوق العاصمة 12.5% إلى 2.25 درهم، تلاه «دانة غاز» ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» 2.78%، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» الأكثر تراجعاً 9.26% ثم «منازل العقارية» 4.26%.

Ⅶإفصاحات

Ⅶقرر مجلس إدارة «شعاع كابيتال» عقد اجتماع 6 أغسطس لمناقشة البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو.

Ⅶأكدت «أجيليتي للمخازن العمومية» المدرجة ببورصتي دبي والكويت تقدمها بعرض للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لمجموعة أبراج كابيتال التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

Ⅶانخفض صافي أرباح «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» إلى 13.4 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 18.14 مليوناً في الفترة نفسها من 2017 وبلغت المبيعات نحو 113.06 مليون درهم مقابل 125.7 مليوناً في الفترة المقابلة.

Ⅶأعلن البنك التجاري الدولي منح أعضاء مجلس إدارته 3 أيام عمل حتى 30 الجاري للاطلاع والتصويت على البيانات المالية عن النصف الأول من 2018.