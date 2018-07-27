مبادرات بنك الاتحاد الوطني المجتمعية تنال جائزة مرموقة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حاز بنك الاتحاد الوطني جائزة مرموقة في مجال المسؤولية المجتمعية نظير مبادراته المتميزة في هذا المجال وفاز البنك بميدالية التميز الذهبية التي تمنحها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية جوائز التميز في دولة الإمارات لقاء مساهماته الإيجابية تجاه المجتمع.

وبالنيابة عن بنك الاتحاد الوطني الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد نصر عابدين، تم استلام الجائزة من قبل أحمد رضا كلثوم، نائب رئيس أول في بنك الاتحاد الوطني ورئيس قطاع الأعمال والشركات في الشارقة والإمارات الشمالية خلال حفل أقيم في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي حضره عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وصانعي القرار، بجانب ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الرافعة للواء المسؤولية المجتمعية في العالم العربي.

جهود

وأعرب أحمد رضا كلثوم، عن سروره بالتكريم الذي ناله بنك الاتحاد الوطني، معتبراً أن ميدالية التميز الذهبية جاءت لتكرّم «الجهود المتواصلة التي نبذلها في مجال المسؤولية المجتمعية». وقال: «حظينا على مر السنين بشرف العمل مع منظمات مجتمعية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي، ما مكّننا من لعب دور محفِّز في بناء الرفاه الاجتماعي ودعم التنمية المجتمعية بصورة عامة، وسوف نواصل بذل الجهود والقيام بمبادرات للمساهمة في حل القضايا البيئية والاجتماعية ».