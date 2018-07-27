المصدر: دبي - رويترز

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أمس عن قفزة 45.3 % في صافي ربح الربع الثاني من العام بفضل عوامل منها ارتفاع مبيعات الذهب والألومنيا وسماد فوسفات الأمونيوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 517.8 مليون ريال (138.1 مليون دولار) ربحاً صافياً في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو ارتفاعاً من 356.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2017.

وقالت الشركة إن مبيعاتها زادت 14 % مع صعود أحجام مبيعات الذهب والألومينا وسماد فوسفات الأمونيوم.

وتدعمت الأرباح بزيادة 16 % في متوسط أسعار بيع الألومنيوم وزيادة 14 % في أسعار سماد فوسفات الأمونيوم كما استفادت بزيادة في دخل ودائع وارتفاع حصتها من صافي ربح مشروعها المشترك مع باريك جولد كورب الكندية.