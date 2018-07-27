21.7 مليار درهم أرباح 17 بنكاً وطنياً في النصف الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ رامي سميح

زادت الأرباح الصافية لنحو 17 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى نحو 21.75 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي نسبته 14.5%، أو ما يعادل 2.75 مليار، مقارنة بنحو 18.99 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق مسح لـ «البيان الاقتصادي».

ولم يشمل المسح بنك الإمارات للاستثمار، وبنك الاستثمار، حيث لم يعلنا عن نتائجهما النصفية حتى الآن. وتصدر «أبوظبي الأول» من حيث حجم الأرباح، بعدما حقق أرباحاً بنحو 6.05 مليارات درهم، بنمو قدره 10.4%، مقارنة بنحو 5.48 مليارات في الفترة المقارنة من العام الماضي. وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية، بعدما زادت أرباحه إلى 5.02 مليارات في النصف الأول، بنمو قدره 28.8%، مقارنة بنحو 3.89 مليارات في الفترة المقابلة من 2017. وحل «دبي الإسلامي» ثالثاً بأرباح تخطت 2.4 مليار درهم في النصف الأول، بنمو قدره 13.9%.