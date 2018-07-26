«إس آند بي داو جونز» تعتزم رفع تصنيف السعودية إلى سوق ناشئة

المصدر: Ⅶدبي ـ رويترز

تعتزم ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية، رفع تصنيف البورصة السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة من سوق ذات وضع منفرد في العام المقبل، لتشكل أحدث حلقة في سلسلة شركات المؤشرات التي ترفع تصنيف السوق السعودي.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز في بيان، مساء الثلاثاء، إنها ستضيف أسهماً سعودية كبيرة إلى مؤشراتها العالمية بوزن نسبته 50% في مارس 2019، وإنها ستزيد أوزان تلك الأسهم إلى 100% في سبتمبر.

وقالت ستاندرد آند بورز داو جونز، الثلاثاء، إنها تتحرك استجابة لإصلاحات بهيكل سوق الرياض تدعم الاستثمار الأجنبي وآراء إيجابية قوية تلقتها من مجتمع الاستثمار.

وقررت فوتسي راسل في مارس من العام الجاري رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة في 2019، وهو ما يتوقع معه مديرو الصناديق أن يجذب نحو خمسة مليارات دولار من الأموال الخاملة المرتبطة بالمؤشر إلى البورصة. واتخذت إم.إس.سي.آي قراراً مماثلاً في يونيو، وقد يجذب رفع إم.إس.سي.آي لتصنيف المملكة نحو عشرة مليارات دولار من الصناديق الخاملة.

كانت ستاندرد آند بورز داو جونز قدرت في السابق أن وزن السعودية قد يكون 2.57% على مؤشرها للأسواق الناشئة. ولم تذكر حجم الأموال المرتبطة بذلك المؤشر، لكن مديري صناديق يقولون إنها أقل من تلك المبالغ المرتبطة بمؤشري فوتسي راسل وإم.إس.سي.آي.