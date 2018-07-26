5.2 مليارات مكاسب الأسهم بعد نتائج قوية للبنوك

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يزيد على 5.2 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، مستمدة الدعم من تفاؤل المستثمرين بإعلان بنوك قيادية كبرى عن نتائج نصفية فاقت التوقعات، ما دفع سوق أبوظبي لبلوغ أعلى مستوياته في 3 سنوات.

وارتفع سوق دبي المالي، أيضاً، لأعلى مستوياته في شهر بعد صعود المؤشر بنسبة 0.65% إلى 2944.67 نقطة، مدعوماً بأسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق العاصمة بنحو 1.12% عند 4830.42 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 بدعم أسهم البنوك والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين إلى 298 مليون درهم موزعة بواقع 130 مليوناً في دبي، و168 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 92.96 مليون سهم، منها 61.36 مليوناً في دبي، و31.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2586 صفقة.

البنوك

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.17% بدعم من «الإمارات دبي الوطني» بعد صعوده 2.43%، و«دبي الإسلامي» 0.41%، إلى جانب «جي إف إتش» 0.7%، و«مصرف عجمان» 0.62%، و«المصرف الخليجي التجاري» 10.48%، و«أملاك» 0.28%. وزاد قطاع العقار أيضاً بنحو 0.1% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 0.76%، و«أرابتك» 0.98%، و«ديار» 0.23%، و«دريك آند سكل» 0.14%، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.5% مع صعود «أرامكس» 1.18%، وزاد قطاع الاستثمار أيضاً 0.74% مدعوماً بسهم «دبي للاستثمار» 1%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات في دبي بسيولة 31.5 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 22 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.43%، وتصدر «المصرف الخليجي التجاري» الرابحين 10.48% إلى 92 فلساً، فيما جاء سهم «الاستشارات المالية الدولية» في صدارة المتراجعين بنسبة 9.86% إلى 32 فلساً.

الطاقة

وفي سوق العاصمة قاد قطاع البنوك الصعود مع ارتفاعه 1.96% بدعم «أبوظبي الأول» بعد صعوده 2.64% في أعقاب الإعلان عن نمو 10% في أرباحه النصفية، إلى جانب ارتفاع «الاتحاد الوطني» 1.16%، و«أبوظبي التجاري» 0.14%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%.

كما صعد قطاع الطاقة 1.17% بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.94%، و«طاقة» 4.24%، فيما استقر قطاع الاتصالات للجلسة الثانية على التوالي مع ثبات سهم «اتصالات» رغم إعلان الشركة نمو أرباحها النصفية 6%. في المقابل انخفض قطاع العقار 0.28% مع تراجع سهم «الدار» 0.98%، و«إشراق» 1.61%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة بقيمة 86 مليون درهم، ثم سهم «بنك الاتحاد الوطني» بتداولات 25 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» مستقطباً نحو 24 مليوناً، وكانت «أسمنت رأس الخيمة» في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 5.26% عند 0.8 درهم، فيما سجل «دار التمويل» أكبر هبوط بنحو 10% عند 1.62 درهم.

شراء أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 22.57 مليون درهم، منها 20.2 مليون درهم للأجانب، و2.4 مليون درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 22.57 مليون درهم، منها 3.5 ملايين درهم للخليجيين، و19 مليون درهم للمواطنين.

ومالت المحافظ والمؤسسات الاستثمارية نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار 41 مليون درهم، منها 23.3 مليون درهم في أبوظبي، و17.3 مليون درهم في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 41 مليون درهم، منها 23.3 مليون درهم في أبوظبي، و17.3 مليون درهم في دبي.

865

وفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت المكاسب السوقية لجلسة أمس إلى نحو 5.24 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.08 مليارات لأسهم أبوظبي، و1.16 مليار لأسهم دبي، لتصل رسملة السوقين إلى 865.09 مليار درهم.

Ⅶإفصاحات

Ⅶيجتمع مجلس إدارة «أورينت للتأمين»، الاثنين المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني 2018 وعمليات التشغيل.

Ⅶأعلنت «دبي للاستثمار»، عقد اجتماع مجلس إدارتها الاثنين المقبل لمناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

Ⅶقرر مجلس إدارة «النعيم القابضة»، المدرجة ببورصتي دبي ومصر عقد اجتماع في 14 أغسطس القادم لمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

Ⅶسجلت «المزايا القابضة»، المدرجة ببورصتي دبي والكويت خلال النصف الأول من 2018 أرباحاً بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي مقابل 4.2 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي.

Ⅶارتفعت أرباح شركة «طيران أبوظبي» 6% إلى 112.68 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 106.09 ملايين في الفترة المقابلة من عام 2017.

Ⅶقلّصت شركة «التأمين المتحدة» خسائرها في النصف الأول من إلى 2.99 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 4.86 ملايين في الفترة نفسها من عام 2017.

Ⅶيعقد مجلس إدارة «دار التمويل» اجتماعاً في 31 الجاري للنظر في البيانات المالية المجمعة عن النصف الأول من 2018.