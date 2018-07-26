«الإمارات دبي الوطني» يطلق حساب التوفير العائلي للمواطنين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أمس «حساب التوفير العائلي»، الذي يتيح للعملاء من المواطنين الإماراتيين وعائلاتهم إمكانية توحيد عملياتهم المصرفية مع البنك، والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الموحَّدة تشمل معدلات فائدة تفضيلية والعديد من المزايا التنافسية الأخرى.

ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني في إطار التزامه الراسخ تجاه المجتمع الإماراتي، ومن هنا تأتي أهمية «حساب التوفير العائلي» الذي يكمل باقة الخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين، بما فيها الشروط والأسعار التفضيلية على قروض السيارات والقروض الشخصية، وقروض السكن المرنة ومنتجات الاستثمار.

ويأتي إطلاق المنتج الجديد انسجاماً مع مبادرة «أسرتنا متماسكة 2021»، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي. ويمكن لأفراد العائلة المباشرين فتح «حساب التوفير العائلي» لتوحيد أرصدة الحسابات الفردية تحت مظلة واحدة والتمتع بمعدلات أعلى للفائدة دون اشتراط تحويل الراتب أو الاحتفاظ بحد أدنى للرصيد.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل «حساب التوفير العائلي» ترجمة حقيقية لقيم البنك الجوهرية والمتمثلة في قيم التكاتف والتلاحم والتماسك الأسري التي تميز المجتمع الإماراتي».