اتفاق «إم بي إف» الوطنية و«أبوظبي الإسلامي» على تمويل تشغيل مشروعين في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مجموعة «إم بي إف» الوطنية عن الاتفاق مع مصرف أبوظبي الإسلامي، على تمويلي تشغيل مشروعين وهما مستشفيا الـ «جي بي ار» وبحيرات الجميرا في دبي، مشيرة الى أن قيمة التمويل تصل الى 200 مليون درهم مبدئياً. وذكرت المجموعة أن إجراءات التمويل ستبدأ قريباً ويغطي التمويل الكثير من الجوانب التشغيلية الخاصة بالمرفيق الطبيين.

وأشار الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ومؤسس مجموعة «إم بي إف» الوطنية، الى أن القيمة الاستثمارية للمستشفيين تتجاوز 700 مليون درهم، ويهدفان الى تلبية نمو الطلب على الرعاية الصحية في العديد من مناطق دبي، منوهاً الى أن الاتفاقية التي وقعت مع مصرف أبوظبي الإسلامي ستخدم أهدافاً عديدة وستمكن مجموعتنا الوطنية من استغلال تمويل أكثر فاعلية وأكثر مرونة لتحقيق خطط التوسع الطموحة للمجموعة.

وأكد أن مصرف أبوظبي الإسلامي حاز ثقة «إم بي إف» ليتولى تمويل عمليات التشغيل مشيراً إلى أن الاتفاقية تعتبر إضافة نوعية لجهود المجموعة الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي واستثمار تلك الشراكات في إنجاز مشاريعها المختلفة.