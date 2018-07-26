المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك الإمارات دبي الوطني يجري محادثات مع بنوك من أجل إعادة هيكلة 1.7 مليار دولار، من أجل السداد بأسعار فائدة أقل. وقال مصدران إن البنك يريد إحلال المستحقات بسعر فائدة أقل.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم البنك أن المبلغ المستحق يتكون من عدة قروض من عدة بنوك، وتم إعادة هيكلتها مرتين من قبل، رغم اختلاف الأرقام والبنوك المقترض منها. وأكد المتحدث أن البنك قادر على أن يفعل ذلك مرة أخرى. وحصل البنك على مجموعة قروض بقيمة 1.7 مليار دولار، تسدد على 3 سنوات بسعر فائدة يزيد 125 نقطة أساس على سعر الإقراض بين البنوك في يونيو 2016.