13.2 ٪ نمو أرباح «رأس الخيمة الوطني» النصفية إلى 431.7 مليون درهم

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني أمس، تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 431.7 مليون درهم في النصف الأول 2018، وحقق الربع الثاني ربحاً صافياً بقيمة 226.6 مليون درهم مماثلاً لصافي الربح الذي تحقق في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح في النصف الأول 13.2٪ على أساس سنوي وزيادة 10.5٪ مقارنة بالربع الأول وحقق إجمالي القروض والسلفيات 35.2 مليار درهم بزيادة 5.9٪ للنصف الأول مع تسجيل نمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات.

تراجع المخصصات

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: يعكس أداؤنا المالي في النصف الأول لعام 2018 التحول المستمر في استراتيجية الأعمال لدينا إلى مزيد من التنوع في الميزانية العمومية للبنك. تماشياً مع هذا التحول، لقد استمرت المخصصات بالانخفاض تدريجياً في الأرباع السبعة الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من 2016. يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في الحفاظ على واحدة من تكاليف التمويل المنخفضة في السوق بسبب الامتياز القوي الذي نحظى به في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع إجمالي الموجودات 5.2٪ إلى 51.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2017 ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 2.0 مليار درهم وزيادة في الاستثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات 11.3٪ على أساس سنوي كما نمت ودائع العملاء 1.6 مليار درهم إلى 33.8 مليار درهم بنمو 5.0٪ مقارنة بنهاية عام 2017.