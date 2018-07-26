«أبوظبي العالمي» يبحث تنظيم منصات التمويل الخاصة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

طرح سوق أبوظبي العالمي أمس ورقة استشارية حول الإطار التنظيمي المقترح لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق هذا المقترح للنقاش في مارس الماضي، وتلقي العديد من الآراء والملاحظات الإيجابية التي ساهمت في تطوير المقترح وتضمينه تعديلات جديدة مطروحة من خلال الورقة الاستشارية الجديدة بما يتماشى مع الخطط المستمرة لسوق أبوظبي العالمي بتوفير منصة تنظيمية شاملة تدعم نمو وتطور قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والدولة والمنطقة بشكل عام.

خطط

إلى ذلك زار مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الإمارات برئاسة حميد محمد بن سالم مقر سوق أبوظبي العالمي تعرف خلالها على أبرز إنجازات ونجاحات السوق وخططه المستقبلية على المدى الطويل بما يجسد مكانته كمركز مالي دولي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية بالرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل للسوق ظاهر بن ظاهر المهيري.

وتجول الوفد في سوق أبوظبي العالمي وتعرف على أهم منجزات السوق منذ إطلاق خدماته في أكتوبر 2015 وما حققه من نجاحات وتطورات مستمرة عززت مكانته كمركز مالي دولي متميز في المنطقة والعالم، والتي شملت حصول السوق خلال عامه الأول على جائزة أفضل مركز مالي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اطلع الوفد على التقنيات الحديثة المتبعة في محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تشمل بوابة إلكترونية متكاملة وخدمات تقنية مبتكرة لإدارة الخدمات القضائية.