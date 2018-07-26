3 فئات للسلع المؤهّلة لـ «المضافة» وفق آلية هامش الربح

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب «آلية هامش الربح» ضمن 3 فئات أساسية، تشمل السلع المستعملة التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها، والتحف التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، ومقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لتطبيق «آلية هامش الربح» أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية، مشيرة إلى أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر شاملاً للضريبة.

جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول السلع المؤهلة لتطبيق «آلية هامش الربح» بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الإمارات.

أدلة إرشادية

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي مشيراً إلى أن الهيئة ضمن خطة توعيتها الشاملة الموجهة لكل شرائح المجتمع أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية شملت كل الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت عدداً من برامج التعلم الإلكتروني ومجموعة من نشرات البيانات «إنفوغرافيك»، في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.

ودعا قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من خدمة «التوضيحات العامة» التي تتكامل مع الأدلة والإصدارات المتنوعة لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته، ما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشفافية والشمولية.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة قد خضعت للضريبة في توريد سابق، ليقوم بتطبيق «آلية هامش الربح»، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة، فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد تزويده بفاتورة شراء السلعة.

تحديد السلع

ونوّهت الهيئة في بيان صحافي إلى ضرورة قيام المسجلين لدى الهيئة بالتحديد الدقيق للسلع المؤهلة التي يطبق على بيعها «آلية هامش الربح»، التي تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية.

وكشفت عن أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ قانون القيمة المضافة، أو التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة تستحق على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

وذكرت أنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق «آلية هامش الربح» على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح، أي الأعمال المسجلة التي طبقت «آلية هامش الربح» على السلع ذاتها، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاته وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.