اتحاد مصارف الإمارات يستعرض أسس تطبيق معايير «بازل 3»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات أمس، ورشة عمل تناولت أبرز المسائل المتعلقة بالتطبيق المستقبلي لمعايير «بازل 3»، حيث نُظم الحدث في أبوظبي من قبل لجنة إدارة المخاطر في اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بهدف مساعدة المصارف على وضع أسس تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي يستند إلى معايير «بازل 2» لتعزيز التنظيم والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

وأُقيمت ورشة العمل لدعم رؤساء أقسام إدارة المخاطر والمالية في تحضيراتهم للتحول القادم في الإطار التنظيمي تماشياً مع اللوائح التي أقرها المصرف المركزي لدولة الإمارات.

وقدم ممثلون من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من بينهم أناند رادهاكريشنان، مدير أخصائي الحلول، وآدم بالوغ، مدير إدارة المنتجات، ونيكولاس كوغيهيان، مدير تطوير الأعمال، عدداً من المحاضرات حول مواضيع متعلقة بالتنظيمات الجديدة، إلى جانب جلساتٍ ركزت على التطورات المستقبلية في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، ومخاطر سعر الفائدة، والنهج الموحد لتقييم الجدارة الائتمانية للطرف الآخر، تكلفة مخاطر تعديل القيمة الائتمانية.

اكتساب المعرفة

قال جمال صالح، نائب المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: تماشياً مع رؤية الاتحاد وحرصه على إبقاء المصارف الأعضاء على إطلاع بآخر التطورات في القطاع، وفرت ورشة العمل فرصةً مميزة للمشاركين، حيث أتاحت لهم اكتساب المعرفة اللازمة لضمان الانتقال بسلاسة في عملية تطبيق الإطار التنظيمي الجديد. ويسرنا أن نرحب بنخبةٍ من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.