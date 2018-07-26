سوق أبوظبي يمنح «ضمان» رخصة البيع على المكشوف اليوم

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

يمنح سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم شركة «ضمان» للأوراق المالية رخصة البيع على المكشوف الفني، وهي الآلية التي بدأ السوق العمل بها في أكتوبر من العام الماضي، لتنضم بذلك إلى جانب شركتي «الصفوة مباشر» للخدمات المالية و«الرمز كابيتال».

وتعمل آلية البيع على المكشوف على زيادة معدل دوران السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى السيولة والتحوط، إذ يعرف بأنه بيع الأوراق المالية التي لا يملكها البائعون، ويهدف إلى تحقيق الأرباح من خلال التغيرات في الأسعار.

وتقوم الهيكلية المعتمدة لهذه الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إدخال أمر بيع على الأوراق المالية يقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%.

وعند إتمام الصفقة، يتم إضافة الأسهم إلى المشتري بصفته مستفيداً، وتقيد بسالب في حساب البائع، في الوقت التي يتوجب على العميل البائع تغطية القيد السالب بطرق مختلفة، كما يحق للوسيط إغلاق الصفقة بالشراء (عكس عملية البيع على المكشوف الفني) في حالة انخفاض الهامش لتتم التسوية في التاريخ المحدد لها عبر تحويل القيمة إلى الوسيط البائع لتتغير الصفة من مستفيد إلى مالك للعميل المشتري.