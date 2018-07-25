مصرف عراقي يدخل السوق السعودي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن المصرف العراقي للتجارة، عن مساعيه لافتتاح أول فرع له في السعودية قبل نهاية العام الحالي، بعد حصوله على التراخيص الرسمية اللازمة من مؤسسة النقد السعودي ومجلس الوزراء السعودي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة المصرف العراقي للتجارة والرامية إلى توسيع أعمال المصرف على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بعدما افتتح نوفمبر الماضي مكتباً تمثيلياً في أبوظبي. ويسعى المصرف حالياً لافتتاح الفرع التالي في الرياض، في سبيل توسيع سبل التعاون المالي والنقدي والاقتصادي بين البلدين، وسيتم الافتتاح الرسمي قبل نهاية العام الحالي. وقال فيصل الهيمص، رئيس المصرف ورئيس مجلس الإدارة إن هذه الخطوة تدعم مساعي المصرف نحو مزيد من النمو والتوسع على المستوى الإقليمي، كما تؤكد التزام المصرف بتطبيق معايير الامتثال الدولية وفق النموذج المصرفي المعتمد في القطاع المصرفي العالمي.