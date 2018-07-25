بنوك الإمارات الأفضل رقمياً بالمنطقة

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أعلنت مجلة جلوبال فاينانشال، أن مصارف في الإمارات جاءت ضمن أفضل البنوك من حيث الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث فاز بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة أفضل بنك رقمي في خدمة العملاء، وأيضاً تكامل خدمات العملاء.

كما فاز بنك المشرق بلقب أفضل بنك رقمي من حيث خدمات «الأونلاين»، التي تشمل الإيداع والائتمان والمنتجات الاستثمارية. وفاز البنك أيضاً بلقب أفضل بنك رقمي من حيث تطبيقات الهاتف النقال وأفضل بنك رقمي من حيث الخدمات عن طريق الرسائل الإلكترونية المكتوبة. وفاز بنك ستاندرد تشارترد بلقب أفضل بنك رقمي من حيث دفع الفواتير إلكترونياً وأفضل تصميم موقع لبنك على الإنترنت.

وفاز سيتي بنك بلقب أفضل بنك رقمي من حيث الخدمات عن طريق الهاتف النقال وأفضل أمان للمعلومات ومكافحة عمليات النصب.