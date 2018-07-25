6 % نمو أرباح «مجموعة اتصالات» إلى 4.3 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018، حيث ارتفعت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.3 مليارات درهم بنمو 6%، حيث سيتم توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم عن النصف الأول.

ووصلت الإيرادات الموحدة لـ«مجموعة اتصالات» في الربع الثاني من عام 2018 إلى 13.1 مليار درهم بزيادة سنوية بنسبة 2%، وارتفعت قيمة الإيرادات الموحدة لـ «المجموعة» في النصف الأول إلى 26.2 مليار درهم بزيادة سنوية 4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2017. وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة لـ «مجموعة اتصالات» في الربع الثاني من 2018 بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.2 مليار درهم ونسبة نمو سنوية بلغت 12.4%. وارتفع عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالي في النصف الأول 2018 إلى 144 مليون مشترك بزيادة سنوية 4%، وفي الإمارات نمت قاعدة المشتركين للربع الثاني من العام 2018 إلى 12.7 مليون مشترك، ممثلة زيادة سنوية بنسبة 3%.

مكانة ريادية

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات» إن النتائج المالية لمجموعة اتصالات في النصف الأول من هذا العام أظهرت المكانة الريادية التي تحتلها المجموعة في قطاع الاتصالات، حيث سنُواصل التركيز على الابتكار وإطلاق الحلول الرقمية الحديثة، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثنائية الواعدة لخدمة القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الأداء المالي الجيد للمجموعة يمهّد الطريق للاستثمار في الحلول المستقبلية، مما يُمكّن «اتصالات» من تقديم حلول مبتكرة من شأنها إثراء قطاع الاتصالات، ودعم آليات العمل المبتكرة.

وأضاف السويدي، أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الثاقبة وعلى الدعم الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما أود أن أشكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت مجموعة اتصالات على مواصلة التقدم، ويطيب لي أن أشيد أيضاً بجهود فريق الإدارة في «اتصالات» في تمكين «الرؤية الرقمية»، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

كفاءة تشغيلية

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ«مجموعة اتصالات»: «إن نتائج اتصالات للنصف الأول من العام الحالي هي ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها المجموعة في سبيل دفع وتيرة النمو والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالأولويات الاستراتيجية التي من شأنها تمكين المستقبل الرقمي، وتحويل المنظومات المختلفة إلى بيئات رقمية، تحفّز الابتكار عبر كافة الأعمال».

وأضاف : «نفخر بأن نكون الشركة الأولى في قطاع الاتصالات التي تنجح في إطلاق أول نطاق عريض متنقل فائق السرعة لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، كما أصبحت «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس من اتصالات، ليكون هذا التعاون الاستراتيجي بمثابة عهد جديد لانبثاق قدرات الاتصال الرقمي».

خدمات مبتكرة

وأوضح المهندس صالح العبدولي، أنه في الوقت الذي تقدم فيه «اتصالات» تقنيات حديثة أو تُطلق خدمات مبتكرة جديدة، فإن إنجازاتها تنتشر في شتى جوانب الأعمال، وتتكامل بسلاسة مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكداً بهذا السياق أن المجموعة قد تمكّنت من توظيف مواردها المالية والتكنولوجية والبشرية بالشكل الذي مكّنها بأن تكون في طليعة العالم الرقمي، الذي يصوغ مكوناته الرواد الرقميون».

وأضاف الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة اتصالات»، أن المجموعة رحلتها الطموحة في استكشاف وتجربة تقنيات جديدة من شأنها تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، كما أننا نؤمن في «اتصالات» بقدراتنا الضخمة لتمكين الانتقال إلى العصر الرقمي الجديد، مع التزامنا المتواصل في تحقيق المزيد من الإنجازات على المدى الطويل».

تقنية

نمت قاعدة مشتركي خدمة الاتصال الصوتي عبر تقنية (VOLTE) إلى أكثر من مليون مشترك، فيما نجحت «اتصالات» في إطلاق أول شبكة تجارية للجيل الخامس في المنطقة.

كما أطلقت «مجموعة اتصالات» مركز Hello Business Hub لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات.