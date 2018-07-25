الأسواق تتحرك في نطاقات ضيقة وسط شح السيولة

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع عودة السيولة إلى الانخفاض إلى ما دون 150 مليون درهم في ظل تحركات الأسهم في نطاقات ضيقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من النتائج النصفية للشركات. وهبط سوق دبي بنحو طفيف بلغ 0.21% ليصل إلى 2925.74 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والاتصالات وتماسك العقار بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.3% ليغلق مستقراً عند 4776.89 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار واستقرار الاتصالات. وعاودت سيولة السوقين الانخفاض إلى 149.45 مليون درهم موزعة بواقع 91 مليون درهم في دبي، و58.45 مليون درهم في أبوظبي، وجري تداول 94.85 مليون سهم، منها 72 مليون سهم في دبي و22.85 مليون سهم في أبوظبي من خلال تنفيذ 1721 صفقة.

ضغط العقار

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.41% مع نزول سهم «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48% فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.15% مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 1.16% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.95% و«الخليج للملاحة» 0.83%.

وهبط قطاع العقار بنسبة هامشية 0.02% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.19% و«إعمار للتطوير» 0.58% و«الاتحاد العقارية» 0.69%، بينما ارتفع سهم «أرابتك» بنسبة 0.99% و«دريك آند سكل» بنسبة 1% و«داماك» بنسبة 0.92% وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.03% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.2% فيما استقر «دبي للاستثمار» عند إغلاقه السابق.

انتعاش البنوك

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.51% نتيجة مكاسب سهم «أبوظبي الأول» 0.76% و«الاتحاد الوطني» 2.68% وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.42% فيما ارتفع قطاع العقار 0.8% مع صعود «الدار» 0.99% واستقر قطاع الاتصالات.

Ⅶإفصاحات

Ⅶأعلنت «شعاع كابيتال» أن «شعاع جي إم سي» التابعة لها حصلت على موافقة سوق أبوظبي العالمي وهيئة تنظيم الخدمات المالية للشخص المرخص له تحت الفئة الثانية للأنشطة التي يتم تنظيمها تحت إشراف هيئة تنظيم الخدمات المالية وذلك حسب الآتي: إدارة صندوق استثمار مشترك، إدارة الأصول، توفير خدمات أمين الحفظ، التعامل في الاستثمارات بشكل رئيس، التعامل في الاستثمارات كوكيل.

Ⅶأظهرت النتائج المالية لـ«الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير» ارتفاع أرباحها في النصف الأول بنسبة 15% إلى 24.97 مليون درهم مقابل 21.7 مليوناً بنفس الفترة من 2017.

Ⅶتم تحديد اجتماع مجلس إدارة الوطنية الدولية القابضة المدرجة ببورصتي الكويت ودبي الخميس المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني لعام 2018.

Ⅶيناقش مجلس إدارة شركة ديار للتطوير الأحد القادم البيانات المالية للربع الثاني من عام 2018، والموافقة على التسهيلات البنكية وتقديم ضمانات القروض.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شكة «دار التأمين» اجتماعاً في 31 الجاري لمناقشة البيانات المالية عن الربع الثاني وتعديل موازنة الشركة لعام 2018 وبحث شراء إعادة شراء أسهم الشركة وتعديل الهيكل التنظيمي.