2.9 مليون دينار أرباح «جلوبل» خلال النصف الأول 2018

المصدر: الكويت - البيان

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أمس عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018 محققاً 2.9 مليون دينار كويتي (9.7 ملايين دولار) أرباحاً صافية مقارنة مع 2.7 مليون دينار (8.9 ملايين دولار) في نفس الفترة من عام 2017 وإجمالي إيرادات 7.4 ملايين دينار (24.5 مليون دولار) وبلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 4.9 ملايين دينار (16.3 مليون دولار) ما يمثل 67 % من إجمالي الإيرادات.

وحققت إدارة الأصول إيرادات 5.1 ملايين دينار (16.7 مليون دولار) وارتفع إجمالي الأصول المدارة لصالح العملاء بمبلغ 27 مليون دينار إلى 937 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في نهاية النصف الأول 2018 من خلال استقطاب أموال جديدة والأداء الإيجابي للأصول المدارة ومتأثراً بالتوزيعات النقدية للعملاء. وخلال هذه الفترة تمكن فريق إدارة أصول الملكية الخاصة من التخارج بنجاح من شركتين وتم توزيع حوالي 100 مليون دولار على العملاء المستثمرين في صندوق «جلوبل للاستحواذ الكامل» وصندوق «جي أم أف آي» ويعمل الفريق حالياً على التخارج من شركتين إضافيتين.وقام فريق إدارة الأصول العقارية بتوسيع وتنويع محفظته العقارية لتشمل غربي أوروبا من خلال الاستحواذ على عقار في قطاع الخدمات اللوجستية.