24.97 مليوناً أرباح «الرمز كوربوريشن» النصفية بنمو %15

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الرمز للاستثمار والتطوير أمس عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق أرباح 24.97 مليون درهم خلال النصف الأول مقارنة بنحو 71.21 مليون درهم في ذات الفترة من 2017، محققة بذلك نمواً 15% وما نسبته 90% في الربع الثاني من العام 2018 مقارنة مع ذات الفترة من 2017.

وربح السهم الأساسي للنصف الأول من العام 0.045 مقارنة بنحو 0.039 بالفترة نفسها من العام المنصرم وبارتفاع 15%.

وجاء النمو متزامناً مع التوسع في قاعدة الأصول حيث بلغ إجمالي الموجودات 1.38 مليار درهم، في 30 يونيو 2018 بزيادة 12% مقارنة بإجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2017.

وقال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة: «كنا على قدر ثقة مساهمينا بأن استطعنا رغم صعوبة الظروف الحالية في الأسواق أن نحقق نمواً ممتازاً وهذا نتاج جهد وعمل حثيث لإيجاد الفرص واقتناصها ونحن نتطلع لمزيد من النتائج والإنجازات». وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز: «رغم كل التحديات التي واجهناها إلا أننا استطعنا أن تحقيق نتائج ممتازة محققين بذلك رؤية مجلس الإدارة والمساهمين بأن نكون منظومة ديناميكية قادرة على التأقلم مع مختلف الظروف».