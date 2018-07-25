«الإمارات الإسلامي» يعلن الفائز بجائزة المليون درهم من حساب «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» أمس عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب «كنوز» للتوفير عن مايو 2018، وتسلم الإماراتي خالد أحمد المرزوقي الجائزة النقدية وقدرها مليون درهم في المقر الرئيسي للمصرف في مدينة دبي الطبية مؤخراً.

وقال المرزوقي: «شعرت بالسعادة الغامرة عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً من الإمارات الإسلامي يبلغني بفوزي بجائزة مليون درهم إماراتي، ولم أصدق في بادئ الأمر. وقد اعتدت على الادخار في حساب «كنوز» للتوفير أملاً بالفوز بالجائزة بعد مشاهدتي لإعلانات المصرف حول خدماته ومنتجاته وجوائزه المجزية».

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «باسم الإمارات الإسلامي، أتقدم بأحر التهاني إلى خالد أحمد المرزوقي لفوزه بجائزتنا الكبرى وقدرها مليون درهم نقداً. ونأمل لهذه الجائزة أن تساعده على تحقيق أحلامه وطموحاته وتلهم الآخرين للبدء أو مواصلة الادخار، إذ يلعب حساب «كنوز» دوراً مهماً في تشجيع المتعاملين على التحلي بعادات الادخار السليمة عبر مكافأة جهودهم».