«أموال» الكويتية تعتبر سعر الاستحواذ المقدم من «شعاع» عادلاً

المصدر: دبي - البيان

اعتبر مجلس إدارة «أموال الدولية للاستثمار- أموال» الكويتية السعر المقدم من «شعاع كابيتال» بسعر 0.065 دينار كويتي للسهم الواحد (تعادل 0.79 درهم) عرضاً عادلاً ومناسباً للمساهمين الراغبين في بيع حصصهم في رأسمال الشركة. وذكرت الشركة أن هذه التوصية غير ملزمة للمساهمين، إذ إن قرار البيع يعود للمساهم وحده.

وتقدمت «شعاع» مطلع هذا الأسبوع بعرض استحواذ اختياري على أسهم «أموال الدولية للاستثمار» وعددها 151.1 مليون سهم هو 9.82 ملايين دينار (119 مليون درهم). وبحسب بيان سابق يبدأ عرض الاستحواذ اعتباراً من أول أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2018، فيما تم تعيين الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) كمدير لعملية الاستحواذ وسيتم تمويل العرض عن طريق الاقتراض من بنك أبوظبي الأول الذي تعهد بتمويل المبلغ الإجمالي للصفقة.

وتلقت «أموال» في يناير عرضاً من «شعاع» للاستحواذ على ما نسبته 75% على الأقل أو 100% من الشركة.يذكر أن أموال الدولية هي شركة مساهمة مدرجة في بورصة الكويت، وتتركز أعمالها في الاستثمار العقاري والخدمات المالية والضيافة وتعمل الشركة الإماراتية حالياً على عدد من فرص الاستحواذ المحتملة الأخرى في المنطقة.