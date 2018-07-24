أسهم دبي تربح 863 مليوناً بدعم العقار

المصدر: Ⅶأبوظبي ــ رامي سميح

ربح سوق دبي ما يزيد على 863 مليون درهم، في ختام تعاملات أمس، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار، وهبط سوق أبوظبي وسط ضغوط بيعية للمؤسسات، استهدفت أسهم العقار والاتصالات، بينما تحسنت السيولة نسبياً مع استمرار حالة الترقب لمزيد من النتائج النصفية للشركات خصوصاً القيادية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.37 %، أو ما يعادل 10.69 نقاط، ليستقر عند 2932.04 نقطة، بفضل مكاسب أسهم العقار، إلى جانب الاستثمار والاتصالات، بينما فقد سوق أبوظبي نحو 10.1 نقاط، أو ما نسبته 0.21 %، ليغلق عند 4760.95 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والاتصالات والطاقة وتماسك البنوك.

وارتفعت السيولة الكلية في السوقين إلى 286.32 مليون درهم، موزعة بواقع 179.15 مليون درهم في أبوظبي، و107.17 ملايين درهم في دبي، وجرى تداول 143.32 مليون سهم، منها 65.4 مليون سهم في أبوظبي، و77.92 مليون سهم في دبي، من خلال 2420 صفقة.

سوق دبي

وقاد صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.16 %، مع صعود «إعمار العقارية» 1.5 %، و«إعمار للتطوير» 0.59 %، و«أرابتك» 1 %، و«داماك» 1.4 %، و«ديار» 1.64 %، و«دريك آند سكل» 0.86 %، و«الاتحاد العقارية» 0.5 %.

كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 1 %، مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 1.54 %، مقابل هبوط «شعاع كابيتال» 2.83 %، واستقرار سهم «سوق دبي المالي»، بينما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.1 %، مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.2 %، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي بنحو 27.74 مليون درهم، ثم «دريك آند سكل» بسيولة 16 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي»، مستقطباً سيولة بنحو 14 مليوناً، وتصدر «الإثمار القابضة» الأسهم الرابحة بنسبة 2.15 %، إلى 0.38 درهم، فيما كان «الإسمنت الوطنية» أكبر المتراجعين بنحو 7.14 % إلى 2.6 درهم.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي، مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.53%، بضغط هبوط «الدار» 0.49 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.53 %، فيما تماسك قطاع البنوك مع استقرار «أبوظبي الأول» عند إغلاقه السابق البالغ 13.15 درهماً، وثبات «أبوظبي التجاري» عند 7.1 دراهم.

وهبط قطاع الاتصالات أيضاً بنسبة 0.87 %، مع نزول سهم «اتصالات» بنفس النسبة، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.1 %، مع هبوط سهم «دانة غاز» بنسبة 0.93 %، في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.63 %.

وهيمن سهم «أدنوك للتوزيع» على النشاط في سوق أبوظبي، مستقطباً نحو 84 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 23.4 مليون درهم، تلاه «واحة الزاوية» بتداولات بقيمة 21.5 مليون درهم، وجاء سهم «إسمنت رأس الخيمة» في صدارة الأسهم الرابحة، بنسبة 8.45 % عند 0.7 درهم، فيما كان «بنك الاتحاد الوطني»، الأكثر تراجعاً بنسبة 5.35 % إلى 3.36 دراهم.

شراء أجنبي

ومالت تعاملات الأجانب غير العرب في السوقين أمس نحو الشراء، بصافي استثمار 85.3 مليون درهم، في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 85.3 مليون درهم، منها 2.72 مليون درهم للعرب، و1.64 مليون درهم للخليجيين، و81 مليون درهم للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 2.1 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 16 مليون درهم، في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار 2.1 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 16 مليون درهم.

قوائم

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع، المتعاملين عند اتخاذ قرار استثماري، بالحرص على الاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة، وخصوصاً قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق المساهمين.

Ⅶإفصاحات

يبحث مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» بعد غد النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من العام الجاري.

وافق مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» على تمرير القرار الخاص باعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الثاني على أعضائه غداً الأربعاء.

ينعقد مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 29 يوليو الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة عن النصف الأول من العام الجاري.

وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» على عقد اجتماع بالتمرير في 31 يوليو الجاري للاطلاع على البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» عن استقالة أحمد السيد محمد يوسف اعتباراً من 1 مايو الماضي.

أعلنت «أبوظبي لبناء السفن» عن استقالة رضوان شودري الرئيس التنفيذي المالي للشركة وتعيين جاسم محمد المرزوقي مديراً للمالية والخدمات المساندة.

تعقد لجنة التدقيق بشركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» اجتماعاً في 25 يوليو لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة عن إقرار مجلس إدارة الشركة استبدال عثمان بن هندي بجمال المطري ممثل بنك دبي التجاري في المجلس اعتباراً من 9 يوليو الجاري.

سجلت شركة المزايا القابضة، المدرجة ببورصتي دبي والكويت خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً بقيمة 9.6 ملايين دولار أمريكي مقارنة بنحو 13.85 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.