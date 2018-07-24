عثمان سلطان: مليار درهم مدخرات «دو» في 2020

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن الشركة حققت أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «بلومبرغ» الإخبارية: «تؤكد كافة مؤشراتنا أن البرامج التي ننتهجها تتيح لنا تحقيق مدخرات يقترب حجمها من المليار درهم بحلول عام 2020، وذلك عبر كافة قطاعتنا، كالمبيعات، النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية. لذا نستطيع القول إننا الآن نقف في منتصف الطريق نحو بلوغ هذا الهدف، ونؤدي بشكل جيد في هذا الشأن ونواصل التزامنا بالبرنامج الذي طبقناه في 2016 و2017».

وأوضح أن الادخار الذي تطبقه «دو» ليس بالمعنى المتعارف عليه، وهو ضغط النفقات، وإنما تعمد «دو»، شأنها شأن معظم شركات الاتصالات في العالم، إلى إحداث تغيير في نمط سلوكيات العملاء، بمعنى أن نساعد العملاء على استعمال خدماتنا على نحو مختلف.

وأضاف: «أود التأكيد على ما سبق أن ذكرته عند مناقشة نتائج الربع الأول، وهو أنه كان لدينا في الربع الأول أحد البنود الاستثنائية غير المتكررة ضمن بنود الأرباح، وهو إعادة جزء من الرسوم المدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات، والذي قفز بنسبة نمو دخلنا الصافي خلال الربع الأول إلى 40%. ولكن حتى من دون وضع هذا الاستثناء في الاعتبار، فإن النمو سيتجاوز 4% وهي نتيجة نستطيع أن نعتبرها رائعة للغاية».

تحوّل

وأردف: «نُجري تحولاً جذرياً في الطريقة التي نزود بها عملاءنا بالخدمات عبر سلسلة القيمة بأكملها».

وعن تقنية الجيل الخامس «5 G»، قال سلطان: «بمجرد الانتهاء من تقييم الفرص التي ستتولد عن تقنية «5 G»، ومختلف الجوانب المتعلقة بها، سنعلن عن حجم استثماراتنا التي سنرصدها لهذه التقنية. ومن السابق لأوانه لأي رئيس تنفيذي في شركة اتصالات، أن يتحدث الآن عن حجم الاستثمارات لتقنية جديدة. ولكن كل ما يمكنني قوله هو أن الإمارات ستكون الدولة الأولى في العالم التي تحظى بتغطية شاملة بتقنية الجيل الخامس.