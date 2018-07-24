«المركزي» يوجه باستكمال نظام الإشراف الرقابي على المخاطر وتعميمه على البنوك

المصدر: دبي - البيان

وجّه مجلس إدارة المصرف المركزي باستكمال مشروع نظام الإشراف الرقابي القائم على المخاطر Risk Based Supervision (RBS) وتعميمه على البنوك. وذلك بعدما اطلع على مذكرة حول المشروع، خلال اجتماعه أول من أمس.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي عقــدَ اجتماعـه السادس لسـنة 2018 في مقـر المصرف المركـزي بأبوظبي، أول من أمس، برئاسة معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة، وحضور معالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، وخالد محمد سـالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايــر، كما حضر الاجتماع محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، وســيف هادف الشامسي، مســاعد المحافظ، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

اطلع المجلس على مذكرة بشأن حوكمة المصرف المركزي واختصاصات بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأمانة سر اللجان، ومصفوفة تفويض الصلاحيات لوحدات الأعمال، ووجه باتخاذ ما يلزم بشـــأنها. ثمّ اطلع المجلس على بعض المذكرات بشأن الرقابة على البنوك، المتعلقة ببعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشــــأن.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، الخاصّة بكل نشاط على حدة.

هذا، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمواضيع الأخرى المســتجدة، واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.