118 شركة غير منكشفة على «أبراج»

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أعلنت شركتان جديدتان مدرجتان في سوق دبي المالي، أمس، عدم انكشافهما على مجموعة «أبراج كابيتال»، ليصل إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة في سوق دبي إلى 58 شركة، التزاماً بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع، الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى 118 شركة، واستقر عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة عند 14 شركة، بإجمالي 2.46 مليار درهم، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وذكرت شركتا «أجيليتي للمخازن العمومية - أجيليتي»، و«مصرف السلام السودان» في بيانين منفصلين، أمس، أنه لا توجد لدى أي منهما استثمارات أو علاقة بمجموعة «أبراج»، أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها.

67 شركة

ويصل عدد شركات سوق دبي التي أفصحت عن موقفها 67 شركة من إجمالي 68 شركة محلية وذات إدراج مزدوج، ليتبقى بذلك شركة واحدة لم تفصح حتى الآن، وهي «اكتتاب القابضة»، فيما سجلت نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة 100%.

وكانت شركات سوق أبوظبي بالكامل أفصحت عن موقفها، وعددها 65 شركة، منها 60 شركة غير منكشفة، و5 شركات أعلنت حتى الآن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات: إنه مع انتهاء جميع الشركات المحلية وذات الإدراج المزدوج من إعلاناتها يبقى الانكشاف على مجموعة «أبراج كابيتال» محدوداً، ولا أثر يذكر على أنشطة تلك الشركات.

ضآلة

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، أن قيمة التعرضات سواء المباشرة أوغير المباشرة تبقى ضئيلة مقارنة بإجمالي الأصول المدارة للمجموعة، المقدرة بنحو 13 مليار دولار حول العالم، متوقعاً أن يسهم ذلك في زيادة الثقة لدى المتعاملين مع عودة الانتعاش إلى الأسواق المالية، خاصة مع تقييمهم حجم الأزمة، ما يعد أمراً إيجابياً من شأنه التخفيف من أي آثار سلبية كانت محتملة بفعل الأزمة.

وبدأت أزمة «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.