مكتبة «المعهد المصرفي» متاحة مجاناً للعاملين بالقطاع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن إتاحة موارد مكتبته مجاناً لجميع العاملين في القطاع المصرفي في خطوة ستتيح للعاملين في المجال المصرفي والمالي الاستفادة من الموارد والخدمات التي توفرها المكتبة.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن وجود مكتبة متطورة وذكية يعد ركيزة أساسية لنشر المعرفة والخبرات بين الطلاب والمعلمين والباحثين والمهنيين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المعهد يواصل مساعيه لتجميع وإتاحة الوصول إلى مجموعته الواسعة والمتميزة من الموارد المصرفية والمالية، بما في ذلك الكتب الرقمية والمطبوعة والنشرات وقواعد البيانات الإلكترونية وتقارير القطاع والبحوث والدراسات. ونأمل من خلال ذلك أن نساهم في دعم بناء وتطور رأس المال البشري في المنطقة وتزويد البنوك والعاملين في القطاع المالي بالمعلومات والمهارات اللازمة لمواكبة أحدث التوجهات والمتطلبات في السوق.

وبموجب برنامج المكتبة الخارجي الذي جرى تطبيقه حديثاً، ستتمكن المؤسسات المصرفية وأقسام البحوث الداخلية فيها من الوصول إلى ما يوفره المعهد من موارد وخبرة بحثية واسعة، بما في ذلك سجلات المكتبة، وقواعد البيانات، والتقارير المتخصصة في القطاع وغيرها من الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتبة المعهد تضم نحو 22 ألف كتاب مطبوع و127 ألف كتاب إلكتروني تغطي مواضيع ومجالات واسعة ومتنوعة تشمل المحاسبة والخدمات المصرفية المالية والاقتصاد والإدارة والكمبيوتر، إضافةً إلى المراجع. كما توفر المكتبة خدمة الاشتراك في مجموعة من المنشورات الإنجليزية والعربية الرئيسية وعدد من النظم الرئيسية لقواعد البيانات.