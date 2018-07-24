«منهاج للاستشارات»: معايير «أيوفي» الشرعية أضحت عالمية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أشادت شركة منهاج للاستشارات بالخطوة الرائدة التي اتخذتها «الهيئة العليا الشرعية» بمصرف الإمارات المركزي مؤخراً، بإلزام لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات بالعمل وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، اعتباراً من أول سبتمبر وهي معايير متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية.

وأكد الدكتور أمين فاتح، المدير العام للشركة أن المعايير الشرعية أضحت معايير عالمية تلتزم بها معظم المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، وتتخذها مرجعاً لما تقدمه هذه المؤسسات من منتجات وخدمات ومعاملات وأنظمة مالية.