«دبي الإسلامي» و«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلقان بطاقات ائتمان

المصدر: دبي - البيان

أبرم بنك دبي الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع سكاي واردز طيران الإمارات، لإطلاق بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات الجديدة من بنك دبي الإسلامي.

وتتوفر بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك دبي الإسلامي بثلاث فئات، هي بطاقات ائتمان إنفينيت، وسيغنتشر، وبلاتينوم، التي تتيح للمتعاملين الحصول على أميال سكاي واردز مقابل عمليات الشراء اليومية ابتداءً من محلات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى فواتير المرافق والخدمات العامة.

ويمكن للمتعاملين كسب المزيد على عمليات الشراء التي تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، أو عبر مكاتب البيع التابعة لها. وستوفر البطاقات مزايا تشمل: كسب ما يصل إلى 75 ألف ميل من أميال سكاي واردز، ودخولاً غير محدود إلى850 صالة مطار حول العالم عبر خدمة «لاونج كي»، وخدمات المساعدة الدولية، والتأمين على السفر، وعروض المطاعم.