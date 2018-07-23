المصرف المركزي: توقعات بزيادة الطلب على الائتمان التجاري

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشف المصرف المركزي عن زيادة في الطلب على القروض التجارية في جميع إمارات الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسط تحسن هامشي في القروض الشخصية.

وتوقع المصرف استناداً لنتائج استبيانه الدوري الصادر أمس، حول توجهات الائتمان في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من 2018، استمرار زيادة الطلب على القروض التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح الاستبيان أن الطلب على القروض التجارية سجل زيادة في كافة القطاعات إلى جانب الشركات الكبيرة والصغيرة خلال الربع الثاني، مبيناً أن طلب الائتمان تركز بشكل رئيسي من قبل الشركات الكبيرة.

وأوضح الاستبيان أن الربع الثاني من العام الجاري شهد تشديداً في معايير الائتمان فيما يتعلق بالأقساط المحتسبة على القروض ذات المخاطر المرتفعة بجانب متطلبات الضمان.

وأشار الاستبيان إلى أن الطلب على القروض الشخصية زاد بشكل طفيف في الربع الثاني في طريقه نحو التعافي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.