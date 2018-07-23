46 % نمو أرباح البنك العربي المتحد النصفية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن البنك العربي المتحد تحقيقه صافي أرباح بقيمة 81 مليون درهم للأشهر الستة الأولى الماضية التي انتهت في 30 يونيو 2018 بارتفاع نسبته 46 % مقارنةً بالنصف الأول من العام الفائت، مرتكزاً بصورة رئيسة على نمو الإيرادات الأساسية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بعد اعتماد نموذج أعمال منخفض المخاطر.

وسجل البنك إجمالي دخل بقيمة 341 مليون درهم، حيث حقق زيادة في العوائد المالية للأعمال الأساسية بنسبة 5% عن النصف الأول من عام 2017.

وبلغت النفقات التشغيلية للأشهر الستة الماضية 168 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4% على أساس سنوي، حيث يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية بفضل المراجعة الشاملة لقاعدة التكاليف. وبلغ مخصص خسائر الائتمان خلال هذه الفترة 93 مليون درهم ، أي أقل بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.