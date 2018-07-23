الأسهم المحلية تتحرك في نطاقات عرضية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس وسط ثبات أسعار الأسهم وتحركها في نطاقات عرضية ضيقة إلى جانب التراجع الملحوظ في مستويات السيولة إلى 100 مليون درهم في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الشركات القيادية.

ووصلت سيولة السوقين إلى 100 مليون درهم، موزعة بواقع 74 مليون درهم في دبي، و26 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 87.97 مليون سهم، منها 75.4 مليون سهم في دبي، و12.57 مليون سهم في أبوظبي من خلال 1562 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو طفيف بلغت نسبته 0.16% أو ما يعادل 4.69 نقاط ليغلق عند 2921.35 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار، بينما استقر سوق أبوظبي عند إغلاقه السابق 4771 نقطة، مع ثبات قطاع البنوك.

وقال أيمن القصبى، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات لـ «البيان الاقتصادي»، إن تراجع السيولة بنحو ملحوظ في جلسة أمس يرجع إلى ترقب المستثمرين لإعلان الشركات القيادية عن نتائجها النصفية إلى جانب، متوقعاً أن تعاود السيولة تعافيها مع توالي نتائج شركات مثل «إعمار».

عقار

جاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع البنوك هامشياً بضغط من «دبي الإسلامي» بعد هبوطه 0.2%، فيما استقر سهم «الإمارات دبي الوطني» إلى جانب هبوط قطاع الاستثمار بنسبة 2% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 0.61%، كما انخفض قطاع النقل هامشياً مع تراجع «الخليج للملاحة» 0.42% واستقرار سهمي «العربية للطيران» و«أرامكس».

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.16% مع صعود «إعمار العقارية» 0.58% و«دريك آند سكل» 0.29% و«إعمار مولز» 0.47%، كما زاد قطاع السلع بنسبة 1.6% بعد ارتفاع سهم «دي إكس بي» 1.8%.

وتصدر سهم «جي أف إتش» النشاط في دبي بنحو 10 ملايين درهم، ثم سهم «الإثمار القابضة» بسيولة 9 ملايين درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» مستقطباً سيولة بنحو 7.36 ملايين درهم، وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً «دار الكافل» بنسبة 4.71%، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر هبوطاً بنسبة 4.86%.

بنوك

وجاء تماسك سوق أبوظبي مع استقرار قطاع البنوك مع بقاء سهم «أبوظبي الأول» عند إغلاقه السابق 13.15 درهماً، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.71%، إلى جانب ارتفاع سهم «اتصالات» 0.29%.

وزاد قطاع الطاقة هامشياً بعد ارتفاع دانة غاز 1.9% فيما قلص «طاقة» من مكاسب القطاع بعد انخفاضه بنسبة 5.6%، وهبط قطاع العقار بنسبة 0.8% مع هبوط سهم «الدار» 0.97%، واستقرار «إشراق».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي بنحو 6 ملايين درهم، ثم «الدار» بسيولة 5 ملايين درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة الوطني»، مستقطباً 3 ملايين درهم، وسجل سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر ارتفاع بنسبة 2.56%، فيما كان سهم «الخليج الاستثمارية» الأكثر تراجعاً بنحو 8.7%.

أجانب

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 9.15 ملايين درهم، منها 8.8 ملايين للأجانب، و357 ألفاً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 9.15 ملايين درهم، منها 9 ملايين للمواطنين، 38.24 ألفاً للخليجيين.

وتباين أداء المؤسسات مع اتجاهها نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.6 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 2.17 مليون درهم، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 1.6 مليون درهم، في حين اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 2.17 مليون درهم.

ملخص التداولات

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.16%- 0.02%+

القيم 74.05 مليون درهم 25.9 مليون درهم

الاحجام 75.4 مليون سهم 12.5 مليون سهم

الصفقات 1252 310

الأكثر ارتفاعاً دار التكافل 4.7%+ ميثاق للتأمين 2.56%+

الأكثر انخفاضاً الاثمار القابضة 4.86%- الخليج للاستثمار 8.7%-

إفصاحات

تعقد شركة «الاتحاد للتأمين» اجتماع مجلس إدارة في 26 يوليو الجاري لاتخاذ قرار بالتمرير بشأن البيانات المالية عن الربع الثاني من العام الجاري.

منيت شركة الإمارات للمرطبات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بخسائر بلغت 2.76 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 1.046 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2017.