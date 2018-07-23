«شعاع» تعرض الاستحواذ على «أموال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أموال الدولية للاستثمار (أموال)، الكويتية، أن شركة «شعاع كابيتال» تقدمت بعرض استحواذ اختياري على جميع أسهمها بسعر 0.065 دينار كويتي للسهم الواحد (تعادل 0.79 درهم).

وذكرت الشركة التي تعمل في الاستثمار العقاري والخدمات المالية والضيافة، في مستند العرض المنشور على موقع بورصة الكويت، أن المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه «شعاع» في حال الاستحواذ على كامل الأسهم محل العرض وعددها 151.1 مليون سهم هو 9.82 ملايين دينار كويتي (119 مليون درهم)، لا يشمل أي عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الاستحواذ اعتباراً من الأول من أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2018، فيما تم تعيين الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت كمدير لعملية الاستحواذ.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تمويل العرض عن طريق الاقتراض من بنك أبوظبي الأول، الذي تعهد بتمويل المبلغ الإجمالي للصفقة.

وبحسب عرض الاستحواذ، ستسعى «شعاع» إلى تقديم الدعم إلى أموال من أجل التعجيل بتطوير علاماتها التجارية وزيادة قدرتها التنافسية الشاملة، وتحقيق أهدافها للنمو على المدى الطويل، كما تعتزم إلى بحث خيار الانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت بعد الانتهاء من العرض، ومراعاة حقوق المساهمين الخاضعة للامتثال لكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

وكانت «شعاع» حصلت الخميس الماضي على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية للمضي قدماً بتنفيذ عرض الاستحواذ الاختياري على «أموال».

وتلقت «أموال» في يناير الماضي عرضاً من «شعاع» للاستحواذ على ما نسبته 75% على الأقل أو نسبة 100% من الشركة.