اتفاق للاستحواذ على حصة في «سابك» يؤثر في توقيت طرح «أرامكو»

المصدر: الرياض - رويترز

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إن اتفاقاً بشأن استحواذ محتمل على حصة في سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي، سيؤثر في الإطار الزمني للطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة.

ونقلت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين عن الناصر قوله، إن شراء حصة في شركة للبتروكيماويات، مثل سابك، سينعكس إيجابياً على إيرادات أرامكو، لأنه سيجعلها أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط.

وقالت أرامكو الخميس الماضي، إنها تتطلع لشراء حصة استراتيجية في سابك، وهي خطوة قد تدعم القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي قبل طرح أولي عام مزمع. لكن الناصر أبلغ العربية أن المحادثات بشأن الاستحواذ على حصة في سابك ما زالت في «مراحل مبكرة جداً».