«جي إف إتش» تمنح عقد تطوير كاليفورنيا فيلاج لـ «سي إم إي سي»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس، عن ترسية عقد هندسة وشراء وتشييد كامل EPC على الشركة الصينية للمعدات الهندسية CMEC لتشييد وتمويل ما نسبته 85% من مشروع «كاليفورنيا فيلاج» الكائن في دبي لاند بقيمة 150 مليون دولار وسيتم تمويل العقد من قبل بنوك صينية ضمن بوليصة تأمين صادرة عن السلطات الحكومية الصينية.

ويعتبر «كاليفورنيا فيلاج» مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدامات ومجتمعاً عصرياً يقع في منطقة دبي لاند، ويتألف من 200 فيلا خاصة و400 وحدة سكنية فاخرة قبالة المدينة الترفيهية «آي إم جي» على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي.

وبموجب العقد تتولى الشركة الصينية للمعدات الهندسية CMEC كافة الأنشطة والعمليات الرئيسية في مشروع كاليفورنيا فيلاج لاستكمال الفلل والشقق والمرافق وغيرها. يذكر أن الشركة الصينية مدرجة في بورصة هونغ كونغ برأسمال يصل إلى 15 مليار دولار ومملوكة من قبل الحكومة الصينية.

وقال هشام الريّس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: نحن مسرورون من إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية للمعدات الهندسية.

والتي تعتبر مزوداً رائداً لخدمات الهندسة والشراء والتشييد الكامل على مستوى العالم. وسيمثل مشروع كاليفورنيا فيلاج أول تعاون بيننا، وكلنا أمل في البناء على هذه العلاقة مع CMEC وشركاء صينيين آخرين لتنفيذ مشاريع وأعمال إنشائية أخرى تصل قيمتها إلى مليار دولار، والتي لاتزال قيد المباحثات على مستوى منطقة الخليج العربي. ونتطلع قدماً إلى الحصول على الموافقات الضرورية، وإتمام هذه الخطوة بنجاح.