«إس اند بي» تثبت تصنيف رأس الخيمة عند A/A-1

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للإصدار على المديين الطويل والبعيد عند A/‏A-1.

وقال تقرير وكالة التصنيف العالمية إن الوضع المالي لرأس الخيمة قوي حالياً، سيما بمستوى الدين الحكومي المنخفض، وعضويتها في الاتحاد، اللذين ساهما في دعم التصنيف.

وتوقع التقرير فائضاً مالياً لرأس الخيمة يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. بارتفاع طفيف عن عام 2017.

كما توقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بعد تباطؤ شهده في 2018، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% في 2018، بدعم من الانتعاش في الطلب الإقليمي، وزيادة النفقات الرأسمالية في دبي وأبوظبي.