قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن اقتصاد كوريا الشمالية سجل خلال العام الماضي انكماشاً بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.

وقد أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي هذه الأرقام، مشيراً إلى أن الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية سجل نمواً اقتصادياً بمعدل 3.9% خلال 2016.

وأرجع مسؤولو البنك المركزي الانكماش ليس فقط إلى اتساع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وإنما إلى موجة جفاف حادة ضربتها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في ديسمبر 2017 على مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف كميات النفط المسموح ببيعها إلى كوريا الشمالية رداً على إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في الشهر السابق. سول - د ب أ