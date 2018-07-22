100 ٪ النمو السنوي التراكمي للشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: دبى - البيان

أفادت الشركات التي بلغت المرحلة النهائية من «جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» لعام 2018 بتسجيل معدل نمو سنوي تراكمي 100% على مدى عامين، مما يؤكد تمتّع الشركات الصغيرة في الإمارات بالمرونة والقدرة على تخطي الظروف الاقتصادية.

وقد تأهلت 97 شركة إلى المرحلة النهائية هذا العام، مع زيادة 11% في عدد المشاركات مقارنة بـ2017 مما يسلط الضوء على دورة جديدة ناجحة من برنامج الجوائز الذي تنظمه ميد لتقدير النجاح والابتكار والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وقال جون إيمرسون، مدير الجوائز المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ميد، الشركة الرائدة في مجال تزويد المعلومات في الشرق الأوسط: «عامًا بعد عام تستمر المشاركات التي نتلقاها بإثارة ذهولنا، مما يجعل عملية اختيار المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية ومن ثمّ عملية اختيار الفائزين أكثر صعوبة، وهذا دليل على تمتّع قطاع الشركات الصغيرة في الإمارات بالحيوية .

كما يؤكد أنه لا يزال المحرك الأساسي في نمو هذا البلد.»وما يثير الإعجاب أيضاً هو تسجيل الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية إجمالي مبيعات 1.3 مليار درهم في العام الماضي مما يُظهر أن الشركات الصغيرة لا تزال تشكل الركيزة الأساسية لنمو دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في إدارة الأصول البديلة في المنطقةوالراعي الرئيسي للجوائز: «توكد هذه الأرقام من دون أدنى شك أن الإمارات قد وضعت أسساً متينة لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

فعدد الشركات الصغيرة التي تسجل نموا ملحوظًا في تزايد مستمر، وقد قام برنامج الجوائز المميز هذا الذي دعمناه طوال السنوات الست الماضية بتسليط الضوء على رواد وقادة الأعمال المميزين ».

تتنافس الشركات المتأهلة إلى المرحلة النهائية ضمن 16 فئة، بما في ذلك جائزة أفضل شركة صغيرة للعام داخل قطاع الأعمال (أعلى من 15 مليون درهم ) وجائزة أفضل شركة صغيرة للعام داخل قطاع الأعمال (أقل من 15 مليون درهم )، وجائزة أفضل شركة صغيرة للعام بين قطاع الأعمال والمستهلكين، وجائزة أفضل ابتكار للعام.

وجائزة أفضل خدمة عملاء للعام، وجائزة أفضل شركة إلكترونية للعام، وجائزة التغيير الجذري للعام، وجائزة المشاريع الفائقة الصغر للعام، وجائزة أفضل ثقافة داخلية ومعاملة الموظفين للعام.

وجائزة أفضل شركة ناشئة للعام، وجائزة أفضل مبادرة مستدامة للعام. كما يُشجع برنامج الجوائز دعم الدولة لقطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تكريم الشركات البارزة التي قام الإماراتيون بتأسيسها عبر منح الشركة الفائزة جائزة أفضل شركة إماراتية للعام. وسيتم منح ثلاث جوائز فردية لأفضل قائد أعمال للعام، وأفضل رائد أعمال للعام ورائد الأعمال المبتدئ للعام.