المؤسسات تواصل اقتناص الفرص في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية اقتناص الفرص في أسواق الأسهم المحلية مع قيامهم بعمليات تجميع على الأسهم القيادية لا سيما منذ بدء موسم إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية النصف السنوية.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، لــ«البيان الاقتصادي»، إن المؤسسات عززت مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تفاؤلهم بنتائج الشركات النصفية وهو ما ظهر جلياً من خلال الأداء القياسي للبنوك في النصف الأول.

وأضاف الأعصر، أن إعلان الغالبية العظمي من الشركات المدرجة في الأسواق عن عدم انكشافها على «أبراج» عزز أيضاً من توجهات الأجانب وهو ما دفعهم لزيادة مشترياتهم على بعض الأسهم خصوصاً القيادية التي تتمتع بملاءة مالية قوية مثل «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، تباين أداء المحافظ والمؤسسات في الأسبوع الماضي، حيث مالوا إلى الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 95.4 مليون درهم، بينما اتجهت للبيع دبي بصافي استثمار 26 مليون درهم في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 95.4 مليون درهم في حين مالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم.

وبحسب المسح، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في أسواق الإمارات خلال الأسبوع الماضي، بصافي استثمار بلغ 47.16 مليون درهم، منها 46.7 مليون درهم للخليجيين، و430 ألف درهم للأجانب في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 47.16 مليون درهم منها 41.7 مليون درهم للمواطنين و5.4 ملايين درهم للعرب.