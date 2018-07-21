المصدر: الرياض ـ البيان

أعلنت 13 شركة فقط عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2018، بنهاية نصف المهلة المحددة لإفصاح الشركات، من إجمالي 185 شركة مدرجة بالسوق السعودي «تداول»، بنسبة 7% من إجمالي الشركات.

وأظهرت إحصائية لموقع «مباشر»، بناء على إفصاحات الشركات، أن إجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة ارتفع بنحو 15%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وارتفعت أرباح هذه الشركات 10.6% بالنصف الأول.

وارتفع صافي أرباح الشركات الـ13 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2018، إلى 2.85 مليار ريال، مقابل 2.48 مليار ريال، للفترة نفسها من العام 2017، ليرتفع صافي الأرباح خلال 6 أشهر إلى 5.26 مليارات ريال.