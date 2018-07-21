«هولبورن للأصول» تعلن عن تعيينات لتوسيع أعمالها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هولبورن للأصول»، شركة الاستشارات المالية المستقلة التي يقع مقرها في دبي، عن تعيينات جديدة في مناصب عليا في وحدات الشركة الواقعة في هونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الهادفة إلى تنمية وتوسيع أعمالها في السوق الإقليمي.

وحصل جيسون كونلين الذي كان يعمل مع الشركة منذ تأسيسها في هونغ كونغ مطلع العام الجاري، على ترقية لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، في حين انتقل غريغ ميلر من شركة كابستون إلى هولبورن ليشغل منصب نائب المدير.

وسوف يحل كونلين مكان إدوارد هاريس المدير السابق للشركة، وسيتولى مسؤولياته الإدارية اعتباراً من تاريخه. وسيشغل إدوارد منصباً جديداً في الشركة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. وسيتولى المديران الجديدان مسؤولية قيادة عمليات الشركة والإشراف على توسيع بصمتها الإقليمية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال رياض أدامو، المدير التجاري لدى شركة هولبورن للأصول: «لقد جاء تعيين جيسون بعد أن أمضى أكثر من 9 سنوات من العمل إلى جانب إدوارد، وقد كان له دور فعّال وسمعة تجارية حسنة في هذا القطاع. أما غريغ، فهو مستشار متمرس وصاحب خبرة واسعة في هونغ كونغ وأثبت نجاحه في العمل من خلال مساهماته الكبيرة في تحقيق العديد من الإنجازات، وسوف يضيف قيمة فعلية إلى عمليات الشركة التجارية».

وأعلنت شركة هولبورن للأصول أخيراً استحواذها على شركة «غلوبال آي - Globaleye»، إحدى عمالقة الاستثمار والتأمين في هونغ كونغ، وافتتحت مكتباً جديداً في المنطقة المركزية. وفي الربع الثالث من العام الماضي، كشفت عن افتتاح مكتب جديد لها في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.