تباين أداء الأسواق المحلية والسيولة دون 250 مليوناً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب البنوك، بينما تراجع سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، بعد مكاسبه الأخيرة، فيما نزلت السيولة دون 250 مليون درهم، وسط ترقب المستثمرين لتعافيها، في ظل النتائج القوية للشركات عن النصف الأول.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.32%، أو ما يعادل 15.08 نقطة، ليستقر عند 4770.09 نقطة، مع ارتفاع سهمي «أبوظبي الأول» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما تماسك سوق دبي، بعدما فقد 5.8 نقاط، أو ما نسبته 0.2%، ليغلق عند 2926.04 نقطة، بضغط من أسهم العقار.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 247.4 مليون درهم، موزعة بواقع 169.4 مليون في دبي، و78 مليون في أبوظبي، وجري تداول 130.4 مليون سهم، منها 107.18 ملايين في دبي، و23.29 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2220 صفقة.

العقار

ضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.87% على سوق دبي، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.15 %، و«دريك آند سكل» 1.56 %، و«داماك» 1.38 %، و«إعمار مولز» 0.47 %، و«إعمار للتطوير» 0.2 %، بينما استقر «أرابتك» دون تغيير.

كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.7%، مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.99%، وسهم «سوق دبي المالي» 0.5%، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، نتيجة صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.48 %، و«دبي الإسلامي» 0.2%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بنحو 41.3 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» بنحو 28.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 18.8 مليون درهم، وجاء سهم «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 2.91 %، فيما كان «دبي الإسلامية للتأمين»، الأكثر هبوطاً بنسبة 3.22%.

البنوك تقود بأبوظبي

وارتفع سوق العاصمة بدعم قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.91 %، بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 1.54 %، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.26 %، و«بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 1.06 %، بينما في المقابل انخفض قطاع العقارات بنسبة 0.15 %، مع هبوط «إشراق» بنسبة 1.59 %، بينما استقرت «الدار» دون تغير.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 %، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة 0.53 %، مع هبوط «دانة غاز» 0.94 %، بينما استقر «طاقة» دون تغيير عند 1.25 درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول»، النشاط بالقيم، بنحو 28.9 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بسيولة 15.03 مليون درهم، تلاه «واحة الزاوية» مستقطباً نحو 10.8 ملايين درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.67 % في ثاني أيام تداوله بالسوق الثانية بأبوظبي، متصدراً الأسهم الرابحة، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكبر تراجعاً بنحو 9.68 %.

عقود

وشهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي، تداولات محدودة أمس، بعد التداول على 50 عقد بقيمة 83.5 ألف درهم، من خلال عملية واحدة، نفذت على عقود «اتصالات»، لتنخفض بنحو 0.6 % إلى 16.77 درهم.

قرار

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين عند اتخاذهم قرار ببيع الأسهم أو شرائها، لضرورة الاستناد إلى متابعة أداء الشركات ومطالعة بياناتها المالية، بما تتضمنه من ميزانية عمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، وكذلك الاستفادة في ذلك من الإفصاحات الدورية والبيانات التي تنشر في الصحف أو تعرضها المواقع الإلكترونية للأسواق المالية أو الشركات المدرجة.

* إفصاحات

تعقد شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» اجتماع مجلس إدارة في 24 يوليو المقبل، للنظر في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عن النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مقترح بشأن توزيع الأرباح المؤقتة عن الفترة ذاتها.

يعقد مجلس إدارة شركة «عمان والإمارات للاستثمار» اجتماعاً في 31 يوليو الجاري بمسقط لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني.

يبحث مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» خلال اجتماعه في 24 يوليو الجاري، اعتماد البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

انخفضت أرباح «مجموعة الشارقة» إلى 2.398 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.35 ملايين درهم في الفترة المقابلة من 2017، بينما وصلت أرباح الربع الثاني إلى 1.12 مليون درهم مقابل 1.4 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.