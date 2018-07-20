زين الكويتية بصدد استكمال قرض بقيمة 700 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة زين الكويتية للاتصالات ستستكمل قريبا تمويلا قيمته 700 مليون دولار. وفوضت أكبر شركة اتصالات كويتية بنك أبوظبي الأول لتنسيق الصفقة التي تأخذ شكل تسهيل ائتماني متجدد بأجل استحقاق خمس سنوات. وأحجمت زين عن التعقيب.

ويعيد التسهيل الجديد تمويل قرض مجمع متجدد حجمه 800 مليون دولار اكتمل ترتيبه في 2014. وقدم القرض الأول مجموعة من 11 بنكا محليا وأجنبيا وتولى كريدي أجريكول تنسيق الصفقة. وقال أحد المصادر إن نحو 10 بنوك ستشارك في القرض الجديد المنتظر توقيعه الأسبوع المقبل.

وهذا واحد من عدة قروض قيد الإعداد في الكويت، فالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تسعى للحصول على قرض بأكثر من مليار دولار مدته 5 سنوات حسبما أبلغت مصادر رويترز الشهر الماضي.

وطرقت السوق في الفترة الأخيرة أيضا وحدة أخرى لمؤسسة البترول الكويتية، هي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ضمن صفقة دين كبيرة تشمل بنوكا تجارية ووكالات ائتمان صادرات وذلك لبناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وفقا لما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق من العام الحالي.